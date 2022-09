Malore fatale in strada per un ciclista a Cà Buschi

E’ stato rinvenuto a terra in stato di incoscienza da una persona di passaggio lungo la strada di Cà Buschi, tra Gossolengo e Rivergaro, a poca distanza dalla sua bicicletta. Non c’è stato nulla da fare per un anziano, con ogni probabilità vittima di un malore improvviso. Vani infatti sono stati i tentativi di rianimarlo. Sul posto è giunta un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Pontedellolio in postazione a Rivergaro, l’auto infermieristica e l’auto medica del 118.

Per gli accertamenti di legge sono intervenuti gli agenti della polizia locale dell’Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta. L’uomo non portava con sè i documenti, sono in corso le operazioni di identificazione.

IN AGGIORNAMENTO