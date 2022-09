Malore fatale per un fungaiolo al Passo dello Zovallo, verso le 8 del 20 settembre. Lungo il sentiero 001 che dal Passo dello Zovallo porta al Lago Nero (Piacenza) si è sentito male un uomo, giunto in zona alla ricerca di funghi insieme a un gruppo di amici. A poche centinaia di metri dal parcheggio del Passo, è stato colto da improvviso malore ed è andato in arresto cardiaco.

Sul posto sono giunti i soccorritori, giunti sul posto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza Croce Azzurra di Ferriere, l’auto infermieristica del 118 da Farini, l’elisoccorso dotato di verricello decollato da Pavullo nel Frignano (Modena), la squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Bobbio e le squadre del soccorso alpino provenienti dal genovese e dal piacentino. Purtroppo, nonostante gli sforzi profusi nella rianimazione, per il fungaiolo non c’è stato nulla da fare: il malore è stato fatale. Sul posto sono quindi sopraggiunti i carabinieri per gli accertamenti di rito.