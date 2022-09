Malore nel bosco per un fungaiolo, soccorso con l’elicottero

Un fungaiolo sessantenne, in compagnia di amici nei boschi del Lago Nero in alta Val Nure, ha accusato improvvisamente un forte dolore toracico, a tal punto che i suoi amici hanno dato l’allarme. È successo nel primo pomeriggio di domenica 4 settembre.

Sul posto un’ambulanza della Croce Azzurra di Ferriere, l’auto infermieristica del 118 in postazione a Farini e l’elisoccorso decollato da Parma, atterrato in un prato a Gambaro di Ferriere. L’uomo, dopo essere stato stabilizzato dal personale medico e infermieristico, è stato elitrasportato in codice rosso alla Piazzola della Galleana a Piacenza e quindi trasferito con un’ambulanza della Croce Bianca di Piacenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto.