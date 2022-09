Manifesto pro vita, oggi a Piacenza la firma dei candidati alle elezione

“In vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 l’Associazione Family Day e Pro Vita & Famiglia Onlus hanno richiamato tutti i leader di partito alla necessità di promuovere, e in tal modo tutelare, i fondamenti del Bene Comune, condizioni indispensabili per l’edificazione di una società orientata alla pace e alla giustizia” fanno sapere i refenti dell’associazione. “Ora vuole ripetere e chiedere l’adesione ai candidati locali del Collegio di Reggio, Parma Piacenza. Il manifesto si articola su tre punti, promuovere la vita, promuovere la famiglia, promuovere la libertà educativa”.

Per questo il Prof. Massimo Gandolfini parlerà del manifesto per le elezioni della prossima domenica a Piacenza ed incontrerà i candidati che vorranno sottoscriverlo. L’appuntamento con amici e simpatizzanti è per martedì 20 alle ore 18 presso i locali del Barino sito in Piazza Cavalli a Piacenza

Li i candidati potranno firmare il manifesto ed esporre il proprio punto di vista. Modera il dibattito Massimo Polledri.