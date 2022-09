Manutenzione della rete elettrica, lunedì possibili disservizi agli sportelli Quic

Il Comune di Piacenza informa che nl pomeriggio di lunedì 12 settembre, dalle 13.30 sino all’orario di chiusura, potrebbero verificarsi temporanei disservizi e rallentamenti nelle attività degli sportelli comunali Quic, per i quali non è possibile garantire la piena funzionalità. Sono infatti stati annunciati, da parte di Enel Distribuzione, lavori di manutenzione alla rete elettrica in viale Beverora e nelle zone limitrofe, con potenziali interruzioni – anche prolungate – dell’alimentazione. Per questa ragione, tutti gli appuntamenti precedentemente fissati presso la sede Quic, nel pomeriggio di lunedì 12, sono già stati riprogrammati in altre date.