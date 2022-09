Masterclass di Malvasia a Ziano, in occasione del Valtidone Wine Fest

Ha tanti sapori e viaggia attraverso i mari, vanta un nome derivato dal paese ellenico di Monemvasia ed è ben presente nei vitigni croati e in quelli italiani. Si tratta de “Il Mito della Malvasia”, il progetto di cooperazione transnazionale finanziato con oltre 170 mila euro dal GAL del Ducato che vede una stretta collaborazione tra Croazia, Grecia e i territori di Piacenza e Parma: dopo alcuni incontri preparatori in Grecia e nel nostro territorio, a partire dal settembre 2021 il Gruppo di Aziona Locale del Ducato ha infatti avviato una serie di azioni pensate per sensibilizzare operatori di settore e consumatori rispetto a qualità e importanza storica della Malvasia, e inoltre sulle possibilità che il “brand” è in grado di offrire per i territori di produzione come attrattore turistico; tra gli obiettivi del progetto “Il Mito della Malvasia” vi sono infatti promuovere l’interesse collegato a questa produzione vinicola creando un network internazionale ad essa dedicato, facilitare le opportunità di collaborazione tra produttori, consorzi, associazioni, esperti e stakeholders, sia tra territori dei partners che a livello locale, favorire la partecipazione ad eventi e fiere.

In tal senso si rinnova una delle azioni messe in campo, ovvero la Masterclass “La storia e il viaggio della Malvasia nel Mediterraneo attraverso un percorso di degustazione”: proposto anche nella passata edizione di Vinitaly con uno stand dedicato all’interno del padiglione dell’Emilia-Romagna, insieme al Consorzio dei Vini dei Colli Piacentini e al Consorzio dei Vini dei Colli di Parma, il format verrà proposto nelle prossime settimane all’interno del “Festival del Prosciutto” di Langhirano (PR), sabato 10 settembre alle ore 16.30, e nel “Val Tidone Wine Fest” di Ziano Piacentino (PC) domenica 11 settembre alle ore 11 e alle 12; inoltre, nelle tappe del “Val Tidone Wine Fest” di Ziano, Alta Val Tidone (18 settembre) e Pianello Val Tidone (25 settembre), sarà presente per l’intera giornata anche uno stand di degustazione dedicato al progetto.

Tali eventi affrontano aspetti sconosciuti e intriganti della Malvasia, il suo essere presente in svariati paesi del Mediterraneo e la differenza tra i vitigni: il percorso storico e sensoriale offre ai visitatori il modo di scoprire l’origine di questo vino e di assaggiare malvasie provenienti da diversi paesi e territori del Mediterraneo come la Grecia, l’Istria; vini anche fortemente diversi tra di loro, considerando come la sola Italia possa vantarne 18 tipologie differenti. Oltre al GAL del Ducato, che rappresenta il territorio di Piacenza e Parma, zone di produzione della Malvasia di Candia aromatica, partecipano al progetto anche il GAL Parnonas con sede nel Peloponneso, in Grecia, che rappresenta la città di Monemvasia, e il GAL dell’Istria Centrale, con sede in Croazia, regione situata lungo la rotta che storicamente dalla Grecia portava il vino in Italia. Per informazioni e iscrizioni: @eventi@spstudio.it.