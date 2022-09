Messa di guarigione spirituale in Santa Maria di Campagna

Lunedì 5 settembre alle ore 21 nel santuario di Santa Maria di Campagna a Piacenza è in programma la messa di guarigione spirituale presieduta da padre Secondo Ballati, superiore della comunità francescana di piazzale Crociate.

La celebrazione terminerà con un momento di adorazione eucaristica e di preghiera di intercessione. L’iniziativa è promossa in collaborazione con la Comunità Magnificat ogni primo lunedì del mese.

“Il tema del percorso di quest’anno – spiega padre Ballati – è incentrato sui frutti dello Spirito, come descritti dalla Bibbia nella Lettera ai Galati al capitolo 5, 22. Il primo frutto è l’amore e contiene, in un certo senso, tutti gli altri: gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé. Accogliere i frutti dello Spirito significa lasciarsi guidare dall’amore di Dio nella propria vita, consegnando a lui ogni giorno tra fatiche, progetti e difficoltà ogni nostra preoccupazione e problema. Se ci apriamo allo Spirito Santo, la nostra esperienza di fede non è più frutto solo di uno sforzo umano, ma potremo fare esperienza di Dio che ci viene incontro in ogni situazione”.