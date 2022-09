Michele Serra presenta l’Atlante del vino piacentino tra “la gente di vigna” della Val Tidone

Sentiero d’autore, progetto vincitore del Bando nazionale Città che legge, finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura ai Comuni di Pianello Val Tidone e Sarmato, è stato ospite della rassegna enogastronomica Val Tidone WineFest a Pianello, durante la Fiera patronale di S. Maurizio. Quale migliore occasione infatti per la presentazione dell’”Atlante del vino piacentino” di Vittorio Barbieri, edito da Officine Gutenberg e impreziosito dalla prefazione del giornalista ormai valtidonese d’adozione Michele Serra. L’iniziativa, ospitata nel grazioso cortile di una famiglia pianellese, affacciato su un’affollata Piazza Madonna, è stata introdotta dagli interventi del sindaco di Pianello Gianpaolo Fornasari e del responsabile della Biblioteca Comunale “Giovanni Bavagnoli” di Pianello Gianluca Misso.

Il primo cittadino si è in particolare soffermato sull’importanza del lavoro cooperativo anche nel settore della viticoltura, sottolineando il prezioso contributo alla produzione vitivinicola delle cantine del territorio, prima di lasciare spazio alla conversazione sui vini piacentini tra l’autore del libro Vittorio Barbieri e Michele Serra.

Tante le curiosità da scoprire nel testo di Barbieri, che attraverso mappe, testi, foto e numeri, conduce “nel complesso e poco conosciuto mondo dei vini piacentini”, come lui stesso afferma nell’introduzione del libro. Un mondo, continua l’autore, che pensiamo di conoscere a fondo e che invece regala sorprese continue e inaspettate. Michele Serra, autore della prefazione al testo, lo ha incalzato chiedendogli di sbilanciarsi sui migliori vini delle nostre valli, ma l’autore ha preferito soffermarsi sulla singolarità di ogni macroarea vitata di ogni valle. C’è spazio anche per un accenno alle “romantiche” storie del Gutturnio e della Malvasia, particolarmente affascinanti nella loro ricostruzione, mentre la conclusione è affidata ancora alle parole scritte di Michele Serra che invita la “gente di qui” a riconoscere il proprio valore e quello del proprio lavoro, quello “della gente di campagna, di vigna, di terra”.