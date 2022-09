Micia cade in un pozzo profondo 10 metri, salvata dai vigili del fuoco. A darne notizia, la pagina Facebook dell’associazione animalista Angeli Randagi, che ringrazia il corpo dei vigili del fuoco per il tempestivo intervento. La micia, che a quanto pare si era allontanata da casa da 15 giorni, ora si trova presso la clinica veterinaria di via Beati di Piacenza per accertamenti, ma si trova in buone condizioni.

La gattina era finita in un pozzo all’interno del bastione di Porta Borghetto: per accedere all’area la referente dell’associazione Angeli Randagi, Enrica Casalini, ha recuperato le chiavi dall’ufficio urbanistica del Comune di Piacenza.