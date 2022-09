Da novembre 2020 a oggi ne ha fatti di chilometri, non solo in bici, ed è arrivato il momento dell’inaugurazione: domenica 25 settembre alle 15, all’interno dell’evento Quarto Mercato di Spazio4.0 di via Manzoni 21 a Piacenza, è stato tagliato il nastro della ciclofficina sociale nata come esito del progetto del Comune di Piacenza “Mappe”, iniziato appunto a fine 2020. Il progetto era rivolto a giovani dai 18 ai 35 anni non impegnati in attività lavorative o di studio, finanziato da ANCI: la Ciclofficina Pignone è scaturita proprio dal desiderio del gruppo di ragazzi piacentini che hanno aderito di offrire un servizio alla cittadinanza. Dopo un percorso gratuito di formazione sui temi del lavoro, dell’autoimprenditorialità e del recupero di spazi urbani sottoutilizzati o a rischio degrado per l’avviamento di iniziative di impresa giovanile e impresa sociale, i ragazzi e le ragazze hanno messo a fuoco il tipo di attività che volevano realizzare, quella di una ciclofficina sociale che veicolasse contenuti educativi e partecipativi attraverso il tema della manutenzione della bicicletta, con una forte vocazione sociale e attenzione al riciclo. La sede del progetto è stata individuata in Spazio 4.0, gestito dalle coop sociali L’Arco e Officine Gutenberg.

Un appuntamento quello di domenica 25 settembre che si inserisce nel più ampio evento mensile Quarto Mercato: durante la giornata, a partire dalle 9, tutti i cittadini, oltre che i visitatori del mercatino, hanno potuto visitare la struttura ultimata a partire dal progetto architettonico dell’architetto Giovanni Zanaboni dell’Associazione Praxis, allestita con tutta l’attrezzatura e gli strumenti acquistati grazie al contributo di ANCI. La ciclofficina vede le postazioni di riparazioni biciclette, un piccolo magazzino e uno spazio aggregativo. Già dalla mattinata è stato possibile sia visitarla, sia assistere al live painting di Lucas Martins Job e Giulia Casana, fondatori del gruppo Unpodicolores, che hanno decorato la parte esterna della ciclofficina con il logo de Il Pignone. Dalle 15, apertura ufficiale con taglio del nastro, alla presenza dell’Assessore alle Politiche Giovanili Francesco Brianzi.

Foto 3 di 5









A seguire, alle 16, un incontro con tre ospiti speciali, Ilaria Fiorillo, alias “milano_in_bicicletta” su Instagram, l’account social che mostra gli angoli di Milano da scoprire pedalando, Giorgia Bronzini, ciclista quattro volte Campione del Mondo e ora dirigente sportiva, un orgoglio tutto piacentino, e Graziano Zilli, memoria storica del mondo della bicicletta locale, curatore di “Piacenza Pedala. Storia e personaggi della bicicletta” e autore di “Attilio Pavesi. Storia di un campione olimpico”. Il piccolo talk sarà condotto da Mauro Ferri, giornalista, editore e co-autore di “Pedalate Piacentine”, la guida tascabile di Officine Gutenberg per gli amanti della bici da corsa.

Durante la giornata verrà inoltre mostrato l’utilizzo della colonnina per la manutenzione della bici “Stop&Go”, posta all’ingresso della struttura, all’esterno, a disposizione di tutti i cittadini anche negli orari di chiusura della ciclofficina: dotata di prese schuko per e-bike e di attrezzi per la manutenzione e pompa di gonfiaggio pneumatici con attacco universale. Ideale per incentivare l’utilizzo della bicicletta in città, è una soluzione sostenibile e inclusiva, poiché il punto di ricarica può essere utilizzato anche dai portatori di handicap in carrozzina elettrica. Un’altra chicca per i presenti, la possibilità di ricevere gratuitamente la guida “Piacenza da rigenerare: la mappa degli spazi inutilizzati”, nata dal percorso di rigenerazione urbana e dalla mappatura dei ragazzi svolta a Piacenza durante il progetto, con il tutoraggio degli architetti Elena Marsiglia, Cecilia Losi, Filippo Ravera e Giovanni Zanaboni.

Ciclofficina Pignone nasce da progetto MAPPE del Comune di Piacenza, in risposta al bando Sinergie di ANCI. Mappe è stato realizzato in collaborazione e sinergia con le realtà piacentine Officine Gutenberg, Consorzio Solco, L’Arco, Spazio4.0, Diciottotrenta, Praxis, Cosmonauti, Tadam, Laboratorio Aperto Piacenza e con il Comune di Silvi Marina, in partnership con le abruzzesi Consorzio Up e Cooperativa Sociale Labor. Grazie a progetto Mappe nel Comune di Silvia Marina è stato realizzato Fab Lab gestito da enti del terzo settore e associazioni giovanili. Per informazioni: ciclofficinapignone@gmail.com – Pagina Fb Ciclofficina Pignone – IG @ciclofficinapignone