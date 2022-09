Montagna, Sbalbi (Terzo Polo) “Agricoltori diventino custodi del territorio”

“L’Italia è un paese in gran parte appenninico e per questo è necessario avere presidi stabili ed importanti” con queste parole Alessandro Sbalbi, candidato per il Terzo Polo nel collegio territoriale (U01) del Senato ha tracciato il solco della sua idea di nuovo posizionamento delle aziende nel mondo dell’agricoltura.

Durante una chiacchierata informale con alcuni ambulanti presenti al Mercato Contadino di Piazza Duomo a Piacenza Sbalbi ha condiviso oltre ai temi legati all’agricoltura anche “l’importantissimo tema della montagna e delle nuove opportunità che le aziende agricole potrebbero sviluppare”. “Sarebbe interessante – prosegue Alessandro Sbalbi – che gli imprenditori agricoli divenissero una sorta di manutentori del territorio “proprio perché conoscono il territorio, ne conoscono le caratteristiche e la conformazione, dovrebbero essere maggiormente liberi di poterlo manutenere nel migliore dei modi intervenendo, quindi, sui possibili disastri che si stanno verificando negli ultimi anni a seguito dei cambiamenti climatici”.

Il discorso ha poi toccato possibili interventi per favorire lo sviluppo delle zoni collinari e montane, come ad esempio “favorire l’avviamento di attività artigianali e industriali che potrebbero essere implementate se venissero attivate politiche favorevoli per la gestione dei boschi”; e ancora, “l’istituzione di consorzi unitari per la promozione dei prodotti tipici: poter pubblicizzare lo stesso prodotto anche se coltivato in zone diverse potrebbe favorire una migliore gestione del marketing ed evitare dispersione di risorse”.