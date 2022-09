Motociclista va sbattere contro la parete rocciosa lungo la Statale 45, è grave

Grave incidente nel tardo pomeriggio di domenica 4 settembre sulla strada statale 45, a tre km dall’abitato di Corte Brugnatella in direzione Bobbio. Mentre era impegnato nel sorpasso di un’altra moto, un motociclista di 38 anni di Podenzano ha perso il controllo della sua due ruote andando a sbattere violentemente contro la parete rocciosa. Primi ad intervenire sul posto i sanitari con l’ambulanza Croce Rossa di Marsaglia e l’auto infermieristica di Bobbio. Le condizioni del ferito sono subito apparse molto gravi: nell’impatto ha riportato la frattura di un arto e un trauma toracico. Il personale sanitario ha cercato di stabilizzarlo, e lo ha trasportato alla vicina elisuperficie nei pressi del cimitero di Marsaglia dove è sopraggiunta l’eliambulanza decollata da Parma. Qui l’équipe medica dell’elisoccorso lo ha preso in consegna e l’ha condotto in volo all’Ospedale Maggiore di Parma in codice rosso, per il ricovero nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. La dinamica di quanto successo è al vaglio da parte dei carabinieri di Bobbio.

