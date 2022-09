Mountain Bike, il Trofeo Malvasia si corre il primo ottobre

La seconda edizione del Trofeo Malvasia di Ziano Piacentino, gara ciclistica per amatori MTB, verrà riproposta sabato 1 ottobre. Il percorso sarà di circa 6,5 km da ripetersi 3 o 4 volte in base alla classe di appartenenza. La manifestazione organizzata da Pedale Castellano, VeloSport Borgonovese, Fci e amministrazione comunale, con il sostegno della Cantina Vicobarone, viene riproposta dopo che la data originale, prevista per il 27 agosto, era stata annullata a causa del maltempo. “Siamo riusciti a inserire nuovamente la manifestazione sportiva nel calendario degli eventi del territorio – ha commentato Manuel Ghilardelli, sindaco di Ziano Piacentino –. Desidero ringraziare gli organizzatori del Pedale Castellano e del VeloSport che hanno saputo rimboccarsi le maniche e fissare una nuova data. Speriamo che questa volta il tempo sia più clemente”.

L’evento è aperto alle categorie maschili (da Master Junior a Master 8) e femminili (EWS, W1 e W2), a tutti i tesserati appartenenti agli enti convenzionati nel 2022 (Us Acli, CSI, CSAIN, AICS, Libertas, Csen, Acsi, Uisp). Le registrazioni online (costo € 15.00) terminano il 30 settembre mentre sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso della gara entro le ore 14.30 (in questo caso la quota d’iscrizione sarà di € 20.00). Il programma prevede il ritrovo alle 13.00 presso il Bar Belvedere in viale dei Mille e partenza alle 15.00 dal campo sportivo del paese, dove gli atleti scatteranno scaglionati in base alla categoria di appartenenza. Le premiazioni sono previste al termine della corsa presso Birreria Margherita in piazza Roma.

“Chi si era iscritto ad agosto ovviamente non dovrà pagare nuovamente e chi non potrà presentarsi avrà la possibilità di chiedere il rimborso”, ha aggiunto Stefano Magnani, presidente del Pedale Castellano.