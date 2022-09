Nel test tutto piacentino la Rossetti Market Conad supera la VAP (3-1)

Test positivo per la Rossetti Market Conad, formazione di Alseno militante in B2 femminile che mercoledì sera ha superato 3-1 le giovani “cugine” della Volley Academy Piacenza, militanti in B1, nell’allenamento congiunto in programma al palazzetto alsenese. Le gialloblù locali hanno conquistato i primi due parziali, mentre la VAP si è imposta nella terza frazione prima del 15-10 di Alseno che ha chiuso il match informale dove la Rossetti Market Conad ha provato vari assetti di gioco.

“E’ stato un test positivo – commenta coach Federico Bonini – alle ragazze avevamo chiesto una mentalità da campionato già da questa settimana, con idee chiare e una certa solidità mentale in campo, e la risposta è stata buona. Stiamo crescendo in alcuni fondamentali, soprattutto nella fase break con battuta e muro-difesa”.

ROSSETTI MARKET CONAD-VOLLEY ACADEMY PIACENZA 3-1

(25-21, 25-16, 20-25, 15-10)

ROSSETTI MARKET CONAD: Sesenna 10, Musiari (L), Toffanin, Stanev 5, Pieroni 2, Chini 7, Tosi 7, Vairani 8, Stellati 10, Dall’Orso 12. N.e.: Marchetti, Gandolfi (L). All.: Bonini