Nuovo medico di famiglia a Calendasco, il sindaco Zangrandi “Benvenuto dottor Moretto”

Nuovo medico di nmedicina generale in forze a Calendasco, a partire dalla giornata di oggi mercoledì 21 settembre. È il dottor Mauro Moretto, da ieri in servizio come medico di base dopo un’esperienza quasi trentennale nei reparti di medicina interna, pronto soccorso, immunoematologia e medicina trasfusionale dell’Ospedale di Piacenza – lo presenta il sindaco, Filippo Zangrandi -. Lo ringrazio di cuore per aver accolto l’invito che da subito l’Amministrazione comunale gli ha rivolto ad operare sul nostro territorio”.

Al momento, il dottor Moretto sarà in ambulatorio ogni mercoledì dalle ore 9 alle 12 presso il centro prelievi “Pietro Gatti” a Calendasco. “Nelle altre giornate riceve i pazienti presso la Casa della Salute di San Nicolò e in futuro l’orario di presenza a Calendasco potrà aumentare – continua Zangrandi -. La sua presenza è particolarmente importante per supplire le carenze attuali, anche in vista del trasferimento del dottor Amedeo Iovinelli a partire da fine ottobre”.

Per chi dovesse effettuare il cambio, l’invito è di procedere velocemente visto che ciascun medico ha un numero massimo di pazienti di cui si può prendere cura. Nel caso dei cittadini di Calendasco, è necessario rivolgersi alla Casa della Salute di San Nicolò: al martedì dalle 10 alle 13; al giovedì dalle 8 e 30 alle 13. È possibile anche al Cup di Piacenza e Castelsangiovanni, con il codice fiscale e la carta d’identità del richiedente. Per informazioni numero verde gratuito 800651941.