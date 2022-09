Tempo incerto per l’inizio della settimana. Cielo tendenzialmente nuvoloso sulla provincia, con qualche pioggia nella mattinata di martedì 27 settembre in pianura e al pomeriggio in collina. Le temperature in città oscilleranno fra i 12 e i 22 gradi e fra gli 8 e i 16 gradi in collina. Mercoledì 28 minima di 9° e massima di 19° in pianura, fra gli 8 e i 17 gradi sui rilievi.

Giorni successivi – “Permangono condizioni di spiccata variabilità – annuncia Arpae – con alternanza di schiarite ad annuvolamenti estesi e compatti che, tra giovedì e venerdì, potranno dar luogo a precipitazioni su gran parte della Regione. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, con valori massimi ancora attorno ai 20 gradi”.