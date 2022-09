Una sala gremita oltre ogni aspettativa; più di cento aspiranti volontari si sono ritrovati, mercoledì 21 settembre, alla serata di presentazione dei corsi d’accesso organizzata dal Comitato di Piacenza di Croce Rossa. Ad accoglierli il presidente Alessandro Guidotti e il vicepresidente Federico Bozzetti insieme ai delegati tecnici, ai coordinatori delle unità territoriali, ai formatori e ai tanti volontari che hanno voluto presenziare per conoscere i nuovi colleghi.

“Felice di vedere una sala gremita – commenta il presidente Guidotti – tanti ragazzi, ragazze, uomini e donne del territorio di Piacenza hanno voluto conoscere la nostra associazione. È un momento complesso per Croce Rossa – continua Guidotti – gli impegni che dobbiamo affrontare per supportare la popolazione sono sempre in aumento e poter contare su tanti nuovi volontari è sicuramente confortante. Un grazie ai coordinatori delle sedi, ai delegati, ai direttori dei corsi e istruttori che si occuperanno della gestione dei prossimi corsi; Croce Rossa crede fortemente nella formazione perché per operare al meglio i volontari e le volontarie devono essere preparati”.

