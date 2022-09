Paola De Micheli si candida a guidare il Pd per il dopo-Letta

La piacentina Paola De Micheli si candida alla segreteria del Partito Democratico. E’ quanto riporta l’edizione online del quotidiano “Repubblica”. Una discesa in campo che arriva all’indomani dell’annuncio da parte di Enrico Letta, dopo la sconfitta elettorale, di non ricandidarsi alla guida del partito; Letta accompagnerà il Pd al congresso previsto nei prossimi mesi: “Assicurerò con spirito di servizio la guida del Pd fino al congresso a cui non mi presenterò da candidato, tocca ad una nuova generazione” – ha dichiarato.

A “Repubblica” De Micheli conferma le sue intenzioni: “Ho 49 anni, un curriculum fitto e la voglia di spendermi in qualcosa di importante. Voglio puntare sui militanti, troppo spesso dimenticati, quando non umiliati, e sulla definizione della nostra identità. Chi siamo, questa deve essere la domanda chiave e dovrà essere un congresso diverso dagli altri. Non può diventare una scelta di figurine o un concorso di bellezza. E neanche possiamo stare a discutere di Conte sì o Conte no, perché un partito non in salute non guarisce con le alleanze. Mi aiuteranno figure che stanno sul territorio, abituate a parlare con la gente”.

La dichiarazione di stamattina, 27 settembre, ad Agorà.

De Micheli, già Ministro dei Trasporti e appena rieletta alla Camera per la sua quarta legislatura in Parlamento, è la prima candidata ad uscire allo scoperto; nel totonomi per la segreteria anche un possibile “derby” tra il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, e la vice presidente Elly Schlein. Tra i nomi che secondo indiscrezioni potrebbero essere della partita anche quello di Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro.