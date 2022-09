Paura e mancanza di carattere, ora il Piacenza deve evitare il baratro IL COMMENTO

Ancora una prestazione ed un risultato deludente per un Piacenza che in campo non mette qualità ed intensità necessarie per vincere le partite. E questa con l’Albinoleffe si era messa davvero bene perchè dopo 53′ i biancorossi si trovavano col doppio vantaggio senza eccessivi meriti per due svarioni difensivi dei bergamaschi.

A questo punto affioravano severamente i limiti caratteriali e tecnici di questa formazione che, invece, di assumere un atteggiamento autoritario e sicuro che le consentiva il vantaggio potendo giocare di rimessa, gioco che le è più congeniale, lasciava campo gli ospiti che arrivavano al pareggio e sfioravano addirittura la vittoria.

Il derby delle Cenerentole, dunque, finisce in parità: risultato equo che aggrava la situazione del Piacenza non solo per la classifica ma per la dimostrazione di impotenza vista sul campo. Con tutto ciò non ci sentiamo di addebitare (come si è soliti in questi casi) tutte le responsabilità sull’allenatore sicuramente incapace di trovare le soluzioni migliori per sfruttare al meglio il materiale a disposizione, ma è altrettanto indubbio che il materiale a sua disposizione non è adeguato. Inoltre abbiamo l’impressione che questa squadra giochi con eccessive paure addosso e ciò porta a commettere errori inspiegabili.

Dal lato tecnico-tattico il limite più evidente si ha nelle ripartenze che difettano di tempestività e di schemi validi. Questo succede anche perchè ci sono troppi giocatori a proteggere la difesa (che riteniamo di per sé autosufficiente) e meno a proporsi a centrocanpo, dove si notano i maggior vuoti. Così riesce difficile costruire azioni pericolose pur avendo di fronte , come oggi, difese certamente non attrezzate alla meglio.

Situazione tecnica e societaria, quindi, difficile come il momento che si sta attraversando. Occorre, quindi, di attingere a tutte le risorse per non scivolare nel baratro.

Luigi Carini