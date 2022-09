Pellegrino francese infortunato sulla via Francigena, aiutato dai carabinieri

Si è procuranto un serio trauma alla caviglia mentre percorreva a piedi la via Francigena a Pontenure, a offrirgli un primo aiuto sono stati i carabinieri. E’ avvenuto mercoledì pomeriggio, 28 settembre, verso le 18, quando un un pellegrino francese è stato soccorso una pattuglia dei carabinieri di San Giorgio Piacentino e successivamente trasportato all’ospedale di Piacenza da operatori sanitari del 118 fatti intervenire sul posto.

Sono stati gli operatori del 112, a cui il pellegrino si era rivolto tramite il cellulare che aveva con se, con un italiano stentato, ad indirizzare la pattuglia dei colleghi di San Giorgio Piacentino che per fortuna erano nelle vicinanze, infatti, tramite le indicazioni ricevute sono riusciti a capire il luogo esatto.

Dopo averlo raggiunto ed appurate le sue condizioni, i militari hanno chiamato personale del 118, che giunto sul luogo, una volta immobilizzato il piede del pellegrino, lo hanno trasportato all’ospedale di Piacenza.

Se in alcuni casi l’uso del cellulare è anche la causa principale di incidenti, non si può negare però, che in altri, come questo ad esempio, è lo strumento che consente ai soccorritori e alle Forze dell’Ordine di poter subito localizzare chi lo sta usando e che magari ha bisogno di aiuto.

E’ bene quindi, specie se ci si avventura da soli in zone boschive, isolate o impervie, averne con se uno sempre acceso. Ogni cellulare infatti è in possesso di un segnale GPS che consente al localizzatore e ai Carabinieri di individuarlo e risalire al luogo esatto in cui si trova.

Si pensi ad esempio, ad una persona che si è persa in un bosco dove si era addentrata per una passeggiata o per raccogliere funghi o per altro. Per il rintraccio della stessa decisivo è il possesso di un cellulare acceso per consentire la quasi immediata localizzazione.