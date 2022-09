Per la Canottieri Ongina nuovo test contro Mantova

Nuovo allenamento congiunto per la Canottieri Ongina, formazione piacentina che militerà in serie B maschile (girone A). Giovedì) alle 20 (orario di inizio riscaldamento) a Cerese i gialloneri di Gabriele Bruni si testeranno a domicilio del Gabbiano Mantova, formazione di spicco della categoria. A spiegare gli obiettivi del test è Fausto Perodi, vice allenatore della squadra. “Ci aspettiamo una costruzione del gioco più fluida e di migliorare la fase muro-difesa. Cercheremo di definire sempre meglio l’intesa palleggio-schiacciatori; un altro fondamentale dove vogliamo vedere miglioramenti è la battuta, un’arma che sarà molto improtante nel corso del campionato. Anche in questo test saremo incompleti, senza il centrale Marcello Marcoionni e la banda Samuel Frascio”.