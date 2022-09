Per la Rossetti Market Conad test piacentino con la VAP

Prosegue la marcia di avvicinamento al campionato per la Rossetti Market Conad, prima squadra della Pallavolo Alsenese che sabato 8 ottobre inizierà l’avventura nella serie B2 femminile (girone F). Mercoledì sera alle 19,45 (ora di inizio riscaldamento) al palazzetto di Alseno le gialloblù di Federico Bonini – reduci dal terzo posto di domenica al torneo di Gossolengo – sfideranno la VAP (Volley Academy Piacenza) di B1 in un allenamento congiunto tra formazioni del territorio piacentino.

“Questo test – spiega Paolo Bergamaschi, vice allenatore della Rossetti Market Conad – è un ulteriore passo in avanti nel nostro cammino in vista dell’esordoi in campionato. Affrontiamo una formazione che giocherà in B1 e che ha un organico compsoto da giovani di talento e fisicate, per questo soprattutto in attacco dovremo lavorare contro un muro alto. Cercheremo di compiere un ulteriore passo avanti dopo il torneo di Gossolengo. L’intesa sta migliorando, così come la crescita della squadra; il lavoro in palestra sta dando i suoi frutti, anche se serve un po’ di tempo per arrivare a un’identità di squadra, essendo una formazione nuova e anche giovane, ma talento e qualità possono compensare in questo momento”.