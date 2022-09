Per la seconda linea del Busa Trasporti ecco Isabella Sacchi e Sara Cricchini

Esperienza in categoria per la seconda linea biancoverde del Busa Trasporti MioVolley: coach Cinelli potrà infatti contare su due nomi che conoscono bene sia la serie C che l’ambiente di casa MioVolley. C’è un nome che profuma di ritorno e di riscatto: è quello di Sara Cricchini che ritrova il palazzetto di Gossolengo che l’aveva vista protagonista nelle promozioni in serie C e B2 del MioVolley. Le parole della giocatrice ripercorrono le ultime stagioni, piuttosto complesse. «Dopo alcuni anni ad avere sofferto per non essermi espressa al meglio e la situazione legata al covid che non mi ha permesso di ritrovare la mia identità a livello pallavolistico, Gossolengo per me rappresenta una sorta di rinascita. Qui mi sono sempre sentita parte di una famiglia ed ho sempre avuto modo di allenarmi con persone come Chiara Scarabelli che mi hanno aiutato tanto. Torno, ancora più forte di prima».

Compagna di reparto di Cricchini un altro volto noto in casa MioVolley: Isabella Sacchi, dopo le esperienze in B2 e B1 in maglia Fumara, ha infatti deciso di offrire il proprio contributo alla causa bianconere. «Non considero la scelta di un campionato in serie C come un downgrade rispetto alle mie passate esperienze ma, anzi, un’opportunità nuova per mettermi in gioco e mostrare il mio valore. Conosco già alcune delle mie compagne, credo si potrà costruire un bel gruppo che potrà togliersi diverse soddisfazioni: da parte mia sono pronta a mettermi in gioco».