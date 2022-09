Per l’ottava stagione Sonia Merli è la scoutwoman della Canottieri Ongina

Una garanzia nel ruolo per esperienza e competenza. Il mondo-statistiche della Canottieri Ongina è sempre affidato a Sonia Merli, per l’ottavo anno scoutwoman della formazione piacentina che militerà nuovamente in serie B maschile, questa volta nel girone A. Nel suo curriculum, anche il biennio di lavoro alla Gas Sales Piacenza, prima in A2 e poi in Superlega, prima di essere tornata in giallonero nelle ultime due stagioni dove aveva iniziato nell’annata pallavolistica 2013-2014.

“A Monticelli – racconta Sonia, originaria di Castelnuovo Bocca d’Adda (Lodi) – mi sento a mio agio in un ambiente molto familiare. Mi trovo bene con il presidente Fausto Colombi, con tutta la società e le persone della squadra. Ormai per me è come una famiglia pallavolistica. Il mio compito è quello di realizzare le rilevazioni statistiche “live” per dare un supporto allo staff tecnico in corso di partita, poi normalmente lo “scout” finale si corregge a inizio settimana per affinare ulteriormente la corrispondenza tra ciò che si è digitato e quanto è successo effettivamente in campo”.