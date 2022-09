“Per risollevare l’Italia servono le donne e gli uomini del centrodestra”

Centrodestra: “Insieme per l’Italia” – E’ tra la folla di sostenitori, militanti ed amministratori locali, che il Centrodestra ha deciso di concludere la propria campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre. Nella serata di giovedì, infatti, i candidati hanno chiamato a raccolta all’Old Facsal, sul Pubblico Passeggio di Piacenza il popolo del centrodestra. Nel giro di interventi e ringraziamenti hanno preso la parola, per i rispettivi partiti, Luciana Meles, Francesca Gambarini e Francesco Patamia (Noi Moderati), Gianluca Argellati, Isabella Martini e Paola Pizzelli (Forza Italia), Elena Murelli e Armando Siri (Lega), Tommaso Foti (Fratelli d’Italia).

E’ stato proprio quest’ultimo a rimarcare “l’importanza di un centrodestra che si affermi in vasta misura, in modo da poter insediare un governo forte nei numeri, nella coesione programmatica e nella stabilità politica”, l’onorevole Foti ha infatti ripreso quanto affermato dai leader nazionali del Centrodestra poche ore prima a Piazza del Popolo a Roma ovvero che “il centrodestra si presenta insieme per l’Italia. Non solo uno slogan, ma una rotta chiara rispetto a quanto di urgente occorre fare per il Paese, che vive una stagione economica di una gravità senza precedenti”. “La sinistra – ha concluso Foti – negli ultimi dieci anni ha governato per otto, ma ancora vorrebbe spiegarci cosa vorrebbe fare per l’Italia. E’ chiaro che le loro ricette si sono dimostrate fallimentari e che, per risollevare il Paese, occorrano le donne e gli uomini del centrodestra”.