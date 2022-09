Perde il controllo d’auto e finisce in una scarpata a Morfasso, ferito trasportato a Parma

Perde il controllo dell’auto, forse a causa di un malore, e finisce in una scarpata a Corniolo di Morfasso (Piacenza). L’incidente è avvenuto intorno alle 14 di domenica 4 settembre. Per soccorrere il ferito, un uomo di circa 70 anni alla guida dell’auto, sono quindi scattati i soccorsi, giunti sul posto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Morfasso e l’auto infermieristica del 118 di Fiorenzuola D’Arda e i vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola. Gli operatori sono riusciti ad estrarre l’uomo dall’auto, finita lungo una scarpata tra gli alberi, e a caricarlo sull’ambulanza. Inizialmente sembrava non avesse riportato gravi conseguenze, ma durante il trasporto e in poco tempo il quadro clinico si è aggravato. L’elisoccorso di Parma era in quel momento impegnato nelle operazioni di soccorso di un fungaiolo in alta Val Nure, è quindi stata fatta intervenire l’auto medica del Pronto Soccorso di Fidenza. I sanitari hanno così trasportato il ferito in codice rosso direttamente al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma con l’ambulanza.