Perde il controllo dell’auto e finisce contro il guard rail

Incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, nel pomeriggio del 16 settembre a Piacenza: è accaduto intorno alle 15 lungo Strada Agazzana, all’altezza del quartiere della Besurica, quando una donna di 80 anni, alla guida di una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura che è andata a sbattere contro il guardail. La conducente, soccorsa dai sanitari giunti sul posto con l’ambulanza della Croce Rossa e l’auto infermieristica del 118, è stata condotta al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti.