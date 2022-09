Piace, arriva l’Albinoleffe. Scalise “Non siamo quelli visti ad Arzignano”

Gara molto delicata per il Piacenza, che sabato pomeriggio ospita al Garilli l’Albinoleffe (fischio d’inizio ore 14.30, info biglietti). Tre sconfitte in quattro partite giocate, un solo punto in classifica e ultimo posto solitario: sono i numeri di un inizio di stagione da dimenticare per i biancorossi, chiamati ad un deciso cambio di marcia. La sconfitta senza attenuanti nell’ultimo turno davanti all’Arzignano ha palesato tutti i limiti attuali di una squadra apparsa incapace di creare gioco e di reagire una volta passata in svantaggio, il tutto condito da una serie di errori che hanno spianato la strada agli avversari.

Per la gara contro l’Albinoleffe – che precede i biancorossi di un solo punto e arriva dal pareggio interno contro il Vicenza – Scalise potrà contare sull’importante rientro al centro della difesa di Cosenza, squalificato nell’ultimo turno, mentre sono da valutare le condizioni di alcuni giocatori. “Lavoriamo mantenendo la massima umiltà e il massimo rispetto di tutti. – ha detto il tecnico alla vigilia -. Ho sottolineato a tutto l’ambiente e a tutta la squadra che non possiamo assolutamente essere quelli di sabato e dobbiamo fare qualcosa di diverso già dalla partita di domani. Abbiamo la possibilità di giocare in casa, di rialzarci e dimostrare che siamo diversi. Ognuno sa quello che dovrà fare domani sia dal punto di vista tecnico che tattico”.

Anche l’Albinoleffe è ancora a caccia della prima vittoria stagionale: “Quella che ci attende sarà una gara molto delicata, ancor di più perché i nostri avversari, come noi, sono reduci da un avvio di stagione caratterizzato da pochi punti – le parole di mister Biava riportate dal sito del club -. Avranno grande voglia di rivalsa ma noi non saremo da meno, anzi. Vogliamo portare a casa una vittoria, quella che ci manca per creare entusiasmo e migliorare la nostra classifica. Ce la metteremo tutta”.