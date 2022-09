Piace, Scalise suona la carica “Non molliamo nulla, pronti a dare battaglia”

“La squadra da domenica deve dare battaglia su tutti i campi e fare risultato. Non abbiamo altre strade da percorrere: non molliamo nulla”. Suona la carica Manuel Scalise, tecnico di un Piacenza chiamato a risalire la classifica dopo un inizio di campionato decisamente complicato. “Abbiamo avuto delle problematiche, ma non mi piace cercare alibi – ha detto Scalise nel corso della trasmissione “Mezz’ora biancorossa” sulla pagina Facebook del club – : bisogna lavorare e avere pazienza, siamo una squadra giovane che ha cambiato molto rispetto alla scorsa stagione, anche se in Italia quando i risultati non arrivano la pazienza manca: dobbiamo battagliare tutti insieme per fare un campionato con l’obiettivo mantenere la categoria e valorizzare i giovani”.

Il tecnico è tornato sulla gara di sabato scorso contro l’Albinoleffe, con i biancorossi che si sono fatti rimontare due reti. “La squadra era chiamata ad una reazione dopo la partita di Arzignano e la reazione c’è stata, eravamo in vantaggio di due gol poi abbiamo concesso agli avversari due occasioni, una punizione e un cross, e abbiamo portato a casa un pareggio; dovevamo però fare noi qualcosa di più in termini di occasioni e qualità, ma non abbiamo fatto una brutta partita, così come non avevamo fatto una brutta gara contro FeralpiSalò e Virtus Verona: se avessimo vinto con Albinoleffe e Virtus ora avremmo sei punti in classifica con una media di cinque-sei under in campo ogni partita. Ora dobbiamo però dare tutti qualcosa in più”.

“A mio parere in questo momento è soltanto un problema di testa – osserva Scalise -: se avessimo ottenuto una vittoria la settimana precedente avremmo gestito in un altro modo il finale di gara con l’Albinoleffe. Ma finora dal punto di vista del gioco ai ragazzi non posso dire nulla, certamente con qualche punto in più in classifica la testa sarebbe più sgombra”.