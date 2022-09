Piace, si torna subito in campo: al Garilli arriva la Feralpisalò

Primo turno infrasettimanale per il campionato di Serie C, il Piacenza scende in campo al Garilli martedì sera nel complicato match contro la Feralpisalò (fischio d’inizio ore 21, info biglietti). Dopo l’esordio da dimenticare a Crema, i biancorossi hanno ottenuto sabato scorso il primo punto in classifica davanti alla Virtus Verona; una gara dai due volti quella della squadra di Scalise, poco propositiva e in difficoltà nella prima frazione, decisamente più convincente nella ripresa tanto da sfiorare nel finale la vittoria con i due pali centrati nella stessa azione.

Buone notizie per il tecnico biancorosso, che recupera dopo il turno di squalifica Suljic, Parisi e Zunno: tutti e tre dovrebbero partire nell’undici titolare. “A Crema per vincere bisognava fare qualcosa di più, ma contro la Virtus per quanto fatto dovevamo portare a casa la vittoria – la parole di Scalise -. Ora dobbiamo recuperare le energie, ma quella con la Feralpisalò è una di quelle partite per cui non bisogna parlare di stanchezza o di condizione fisica, dobbiamo andare in campo e fare un’altra grande gara”.

La Feralpisalò dell’attaccante piacentino Simone Guerra, guidata in panchina da Stefano Vecchi, è considerata tra le favorite del girone e arriverà al Garilli a caccia di riscatto: dopo il successo all’esordio in campionato sull’Albinoleffe, i lombardi nell’ultima giornata sono incappati nella prima sconfitta stagionale contro la Pro Patria.

ARZIGNANO-PIACENZA – Come comunicato dalla Lega Pro, la gara Arzignano V. – Piacenza Calcio, valevole per la quarta giornata di campionato, sarà disputata sabato 17 settembre con fischio d’inizio alle ore 14:30, anziché alle ore 17:30.