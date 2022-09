Piace sul campo dell’Arzignano, Scalise “Serve una svolta, tre punti fondamentali”

Partita da non sbagliare per il Piacenza, che sabato pomeriggio (fischio d’inizio ore 14.30, info biglietti) affronta in trasferta la neopromossa Arzignano, reduce nell’ultimo turno dal primo successo stagionale sul campo della Pro Sesto. Sono invece ancora a caccia della prima vittoria i biancorossi, che fin qui hanno racimolato un solo punto in tre partite e arrivano dal ko interno contro la Feralpisalò, puniti da un gran gol dell’ex Di Molfetta e, nella ripresa, da un calcio di rigore (con espulsione di Cosenza) arrivato proprio quando la squadra di Scalise sembrava poter rimettere in carreggiata la gara.

Per la trasferta in Veneto, il tecnico dovrà rinunciare in difesa allo squalificato Cosenza: “Alla squadra – le parole di Scalise riportate dalle pagine social del club – ho detto che dobbiamo ringraziare i nostri tifosi perché martedì ci hanno regalato gli applausi dopo una sconfitta, è segno che ci riconoscono l’impegno e la voglia di sudare la maglia. Ho anche detto, però, che questo non può assolutamente bastarci e non mi accontento degli applausi, voglio di più a partire dalla partita di sabato. Dentro alla maglia dobbiamo metterci anche l’anima. Non c’è l’ansia di vincere ma c’è bisogno di svoltare, quindi i tre punti diventano fondamentali e li vogliamo fin da subito”.