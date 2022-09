Piace, seconda sconfitta in tre partite: la Feralpisalò passa al Garilli (0-2)

SERIE C – TERZA GIORNATA

PIACENZA – FERALPISALO’ 0-2

(18′ Di Molfetta, 65′ Pittarello (rig.))

Seconda sconfitta in tre partite per il Piacenza, che va ko nella sfida interna contro la Feralpisalò. Un gol per tempo per gli ospiti, bravi a capitalizzare le occasioni: decidono la gara il gran gol dell’ex Di Molfetta e il calcio di rigore trasformato da Pittarello, con i biancorossi che hanno chiuso in dieci per l’espulsione di Cosenza.

LA PARTITA – Scalise può contare sulla rosa praticamente al completo e ritrova dopo la squalifica Suljic, Parisi e Zunno, tutti e tre schierati dal primo minuto; in avanti c’è Rossetti insieme a capitan Cesarini. Tra gli ospiti parte dalla panchina il piacentino Simone Guerra, in campo invece l’ex Di Molfetta. Parte bene il Piacenza e dopo due minuti è Rossetti di testa, ben servito da Zunno, ad andare vicinissimo al bersaglio grosso. In avvio la gara è equilibrata e Cesarini al quarto d’ora mette i brividi a Pizzignacco con una punizione che si spegne di poco a lato. Tre minuti dopo sono però gli ospiti a passare in vantaggio grazie ad un gioiello di Di Molfetta, che da fuori area fa partire una gran conclusione che si infila sotto l’incrocio. Sotto di un gol, il Piace fatica a riorganizzarsi e si affida alle giocate di Cesarini: il capitano al 26’ arriva sul fondo e mette verso il centro un pallone sul quale sembra netto il tocco di braccio di un difensore ospite; vibranti le proteste biancorosse, ma l’arbitro lascia proseguire. Cresce il nervosismo in campo, la Feralpisalò controlla la gara pur senza rendersi pericolosa; dall’altra parte la conclusione di Zunno non crea problemi a Pizzignacco, l’ultima chance del primo tempo è ancora per il Piacenza, ma il traversone di Parisi non trova nessun compagno in area.

La ripresa inizia senza cambi, il primo squillo è ancora di Di Molfetta, attento Tintori. Scalise manda in campo Morra e Conti, il Piace appare più propositivo, ma al 65’ la doccia fredda: Cosenza intercetta con il braccio una conclusione di Pittarello, l’arbitro indica il dischetto e sventola al difensore il secondo giallo. Dal dischetto lo stesso Pittarello non sbaglia: 0-2 e biancorossi in dieci. Il Piace non ci sta e nonostante l’uomo in meno si getta in avanti: l’estremo difensore Pizzignacco diventa protagonista con un doppio intervento – prima su una girata di Morra, poi su una spettacolare rovesciata di Cesarini – che non consente ai biancorossi di riaprire il match.

Il Piacenza dunque rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria e resta con un solo punto in classifica. Il campionato non concede pause, sabato i biancorossi saranno di scena sul campo dell’Arzignano.

LA CRONACA

Triplice fischio: la Feralpisalò passa 2-0 al Garilli

93′ – Conclusione di Cesarini da fuori area, para a terra Pizzignacco

90′ – Cinque minuti di recupero

76′ – Insidioso tiro a giro, Tintori alza sulla traversa

74′ – Ancora Pizzignacco deve intervenire sulla conclusione di Munari

72′ – Squillo di Morra che si gira in area e chiama alla bella parata Pizzignacco che subito dopo compie un grande intervento sulla spettacolare rovesciata di Cesarini

71′ – Nel Piacenza entra Munari al posto di Palazzolo

65′ – Raddoppia la Feralpisalò: Pittarello non sbaglia dal dischetto

63′ – Calcio di rigore per la Feralpisalò, l’arbitro punisce un fallo di mano di Cosenza su conclusione di Pittarello: secondo giallo per il difensore biancorosso, Piacenza in dieci

61′ – Secondo cambio nel Piacenza: Conti sostituisce Zunno. D’Orazio va al tiro dalla distanza, palla a lato

57′ – Morra si libera e dal fondo mette al centro per Suljic, dopo un rimpallo la sfera arriva dalle parti di Cesarini che sotto porta non riesce nella girata vincente

52′ – Primo cambio nel Piacenza: entra Morra per Rossetti

51′ – Di Molfetta va al tiro dopo un bello scambio, attento Tintori

Via alla ripresa, nessun cambio tra i 22 in campo

Squadre in campo per la ripresa

Fine primo tempo: Feralpisalò avanti 1-0 al Garilli sul Piacenza, decide il gran gol di Di Molfetta

45′ – Occasione Piacenza: Parisi mette al centro dalla destra, Zunno viene anticipato sul secondo palo. Ammonizione per Cosenza, un minuto di recupero

43′ – Cartellino giallo anche per Suljic

40′ – Zunno va al tiro dal limite dell’area, conclusione centrale

36′ – Cartellino giallo per Icardi per un intervento falloso su Palazzolo

26′ – Proteste dei biancorossi per un tocco di mano in area di un avversario su cross di Cesarini, l’arbitro lascia proseguire

18′ – Feralpisalò in vantaggio: gran conclusione di Di Molfetta da fuori area che si insacca all’incrocio

15′ – Cesarini ci prova su punizione, il pallone finisce fuori non di molto

12′ – D’Orazio prova a sorprendere Tintori, fuori dai pali, da metà campo: pallone abbondantemente a lato

4′ – Risponde la Feralpisalò, Pittarello di testa non inquadra la porta

2′ – Piacenza subito vicino al vantaggio: cross di Zunno, Rossetti di testa manda a lato di poco

Fischio d’inizio al Garilli, palla al Piacenza

Formazioni

Piacenza: Tintori, Parisi, Cosenza, Nava, Capoferri, Palazzolo, Nelli, Suljic, Cesarini, Zunno, Rossetti. A disposizione: Rinaldi, Maianti, Giacchino, Morra, Pezzola, Lamesta, David, Munari, Vianni, Conti, Onisa, Masetti, Frosinini, Biancheri. Allenatore: Scalise.

Feralpisalò: Pizzignacco, Bergonzi, Balestrero, Di Molfetta, Pittarello, Legati, Icardi, Pilati, D’Orazio, Zennaro, Salines. A disposizione: Neri, Ferretti, Tonetto, Musatti, Benedetti, Bacchetti, Palazzi, Cernigoi, Guerra, Siligardi, Pietrelli, Dimarco. Allenatore: Vecchi