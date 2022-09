Piacenza Rugby, buone indicazioni dal primo test. Domenica triangolare con Noceto e Genova

Il Piacenza Rugby, in vista dell’inizio del campionato 2022-23, serie B (girone 1), ha iniziato la preparazione atletica già da tre settimane e il fitto programma prevede, oltre agli abituali allenamenti settimanali, anche confronti diretti con altre squadre. Domenica scorsa è andato in scena il primo test prestagionale presso il Centro Sportivo “Carlo Mazzoni” a Le Mose, sede del club biancorosso; un allenamento congiunto con il Rho (serie C) guidato dal tecnico piacentino Claudio Forte e del suo vice Mauro Vaghi, entrambi ex giocatori

biancorossi.

“Sempre un piacere condividere momenti di rugby con gli amici del Piacenza Rugby – commenta Forte – per noi è un’occasione di confronto e di crescita, un momento dove misurarci con le nostre ambizioni e portare a casa una gran voglia di lavorare sempre meglio. A livello personale, sento il Piacenza Rugby casa mia ed è sempre emozionante rivedere tanti amici”. “Un allenamento – spiega Federico Grangetto, il tecnico italo-argentino confermato alla guida del Piacenza – servito non solo come confronto ma anche per fare il punto della situazione sul piano atletico e fisico”. Una giornata che, ormai una tradizione da qualche anno a questa parte, ha lasciato delle indicazioni interessanti.

La testa però è già a domenica prossima e il tecnico, insieme al suo staff, dedicherà l’intera settimana a preparare al meglio il primo vero test: l’appuntamento è sempre al Mazzoni ma alle 15.30, con il triangolare che vedrà in campo Piacenza Rugby, Noceto e Cus Genova (entrambe partecipanti al campionato di serie A), un test determinante ai fini della valutazione della squadra dal punto di vista tecnico e dell’organizzazione del gioco. La serie di incontri precampionato si concluderà domenica 25 settembre con una partita vera e propria, questa volta in trasferta contro il Franciacorta.