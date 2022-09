“Piacenza unica in regione dove FdI è più forte del Pd, premiata la politica di Meloni”

“Indubbiamente il risultato che premia FdI è figlio del clima nazionale che si è creato, grazie all’interesse per le idee di Giorgia Meloni e il suo modo di fare politica”. E’ il commento a caldo di Tommaso Foti che torna, per il quinto mandato, in parlamento. L’esponente di FdI non si limita però a un’analisi nazionale.

“A livello locale, devo segnalare una vittoria corposa nel collegio uninominale, dove doppio la mia antagonista principale, e la circoscrizione plurinominale del centrodestra è l’unica, in Emilia Romagna, dove FdI batte il Pd guidato dall’ex ministro Paola De Micheli” sottolinea Foti.

“Ma con i successi non ci si ubriaca ne’ si esalta, perché comportano grandi responsabilità – continua – nel dare risposte concrete ai bisogni del Paese. Non bisogna infatti trascurare un segnale d’allarme che arriva anche da queste consultazioni, ossia quello relativo alla partecipazione degli elettori. Anche se il calo dell’affluenza non è stato marcato come in altre occasioni, e che nella nostra Regione è stato più contenuto che in altri territori, è comunque un tema su cui riflettere”.