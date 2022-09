Piscine comunali, ecco gli orari invernali

Sono entrati in vigore questa settimana a Piacenza gli orari invernali delle piscine comunali. L’impianto del Polisportivo “Franzanti” di Largo Anguissola sarà accessibile il lunedì e mercoledì dalle 9 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 21.30, il martedì e giovedì dalle 6.30 alle 15.30 (ma l’ingresso dalle 6.30 alle 8.30 è solo per gli abbonati) e dalle 18.30 alle 20.30, il venerdì dalle 9 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 20.30, il sabato dalle 9 alle 19 e la domenica dalle 9 alle 18. La piscina della Farnesiana sarà accessibile dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 16, con possibilità di ingresso anche il martedì, giovedì e venerdì dalle 19 alle 21, il sabato dalle 9 alle 19 e la domenica dalle 9 alle 13. All’impianto della Raffalda, in via Mario Casella 4, sarà invece possibile accedere dal lunedì al sabato dalle 9 alle 14 (domenica chiuso).

Per accedere alle tre strutture non è più necessaria la prenotazione, l’accesso è quindi libero. L’abbonamento del nuoto libero si può effettuare tramite la app Activa Piacenza, attraverso il sito della società www.activapiacenza.it o naturalmente all’ingresso delle tre piscine.