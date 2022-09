“Più risorse per il centro antiviolenza e tempi ridotti per le protesi mammarie”

“Più risorse per il centro antiviolenza e tempi ridotti per la fornitura di protesi mammarie”. Sono queste le richieste al centro di due mozioni, dedicate all’universo femminile, depositate dal gruppo consiliare della civica Barbieri – Trespidi con Liberi. La prima chiede alla Giunta Tarasconi di “ad attivarsi, coinvolgendo anche i due Distretti della Provincia, al fine di

garantire la necessaria maggiore copertura in termini economici e di disponibilità di alloggi al Centro Antiviolenza Associazione “La Città delle Donne” – Telefono Rosa”.

Le risorse attualmente stanziate (112mila euro all’anno come disposto dalla conferenza sociosanitaria) non sono più sufficienti, stante l’importante aumento dei casi di violenza in famiglia. “Nella prima settimana di luglio sono stati attivati dalla Procura della Republica 23 codici rossi in soli 7 giorni” sottolineano i consiglieri della civica di centrodestra. Le strutture di accoglienza – in località non note al pubblico – attualmente mettono a disposizione 17 posti, che rischiano di non essere sufficienti.

Sul fronte invece delle donne operate al seno, viene chiesto di ridurre i tempi di attesa per la fornitura di protesi mammarie esterne. Questo avviene – gratuitamente attraverso l’Ausl – solo ogni 3 anni. Vista la delicatezza della patologia e l’impatto, anche psicologico, che ha sulle pazienti, i consiglieri chiedono che la fornitura passi a una cadenza annuale.