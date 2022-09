“Più sicurezza non si ottiene con la repressione, prima scuola, lavoro, riqualificazione urbana”

Incontro con tutti i candidati della lista Democratici e Progressisti – Partito Democratico alla Camera domenica sera alla festa della Cooperativa S. Antonio. La capolista Paola De Micheli, insieme agli altri esponenti in corsa nel lisitino proporzionale del collegio Emilia Ovest, Andrea Rossi (parlamentare uscente di Reggio Emilia), Beatrice Ghetti (candidata anche nel collegio uninominale di Piacenza) e Lanfranco De Franco, assessore alla casa di Reggio Emilia e segretario regionale di Articolo Uno, hanno risposto alle domande del giornalista Filippo Lezoli.

Beatrice Ghetti ha esordito ribadendo le ragioni della scelta di correre in un collegio avverso, secondo i sondaggi: “Sono stata definita kamikaze e vittima sacrificale alla presentazione della mia candidatura, in realtà sono onorata della proposta che mi ha fatto il Pd, che accanto a candidature d’esperienza ha voluto puntare su rappresentanti giovani”. Tra i temi prioritari della consigliera comunale di Vigolzone c’è quello dell’ambiente: “Diventa stringente parlare di transizone ecologica per due ordini di motivi, uno geopolitico con le conseguenze della guerra in Ucraina sul costo dell’energia, e un secondo motivo di natura climatica, ovvero le conseguenze sempre più intollerabili del climate change sulla nostra vita e sull’agricoltura. In attesa di compiere una transizione ecologica, servono più rigassificatori, ieri sera il presidente della Regione Bonaccini ci ha detto che l’impianto di Ravenna verrà realizzato nell’arco di due anni, a Piombino il sindaco di Fratelli d’Italia invece guida la protesta contro. Inoltre occorre agire sulle infrastrutture e sulle rinnovabili”.

Andrea Rossi ha fatto appello all’orgoglio emiliano: “Noi gente d’Emilia è lo slogan scelto per la nostra campagna elettorale, che vuole valorizzare le caratteristiche della nostra terra laboriosa e avanzata. Dobbiamo uscire da una sindrome di sconfitta che aleggia nelle nostre comunità, la partita non la fanno i sondaggi, e fino al 25 settembre si parte da un risultato di zero a zero. Per vincere bisogna giocare”.

Lanfranco De Franco con i suoi 30 anni è il più giovane candidato della lista Democratici e Progressisti: “Permettetemi di sottolineare come sia importante che i capoluoghi del nostro collegio siano governati dal centrosinistra. Oggi c’è l’impressione che si sia rotto un patto generazionale coi giovani che non hanno più davanti la prospettiva di migliorare le condizioni di vita rispetto ai propri padri. Sono senza fiducia e occorre restituirgliela”.

La capolista Paola De Micheli ha affrontato la questione del carovita: “La situazione del prezzo del luce e del riscaldamento sta precipitando, compromettendo le condizioni di vita di tante famiglie e con un effetto di desertificazione imprenditoriale. Il Governo deve intervenire e dobbiamo essere radicali, abbiamo detto per primi di mettere un tetto al prezzo dell’energia elettrica separando le fonti fossili dalle rinnovabili. Il Consiglio europeo non ha deciso ancora sul tetto sul gas, allora si faccia come in Spagna con una manovra per mettere un tetto nazionale al prezzo del gas, insieme a una bolletta sociale. Le risorse ci sono per i mesi che ci separano da un’azione più incisiva di tutta Europa”.

E un riferimento è stato fatto anche alla situazione della sicurezza dopo gli episodi di violenza che si sono consumati in città. “C’è una paura diffusa nelle nostre città che spesso prescinde da quello che accade, la percezione dell’insicurezza è già insicurezza. Serve soprattutto la prevenzione, la riqualificazione delle città. Salvini non ha capito che con la sola repressione non si risolve il problema. Occorre partire dalla scuola contro la dispersione scolastica, e poi dal lavoro. E pure le politiche nelle città sono fondamentali, con nuove politiche di prevenzione, la repressione viene semplicemente con la certezza del diritto. Siamo gli eredi delle migliori tradizioni democratiche che hanno scritto la Costituzione, la posta in gioco delle elezioni è un passaggio fondamentale per noi per i nostri figli e per la democrazia, i prossimi 14 giorno sono fondamentale e dipende da noi”.