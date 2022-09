Pizzelli (FI) “La sanità il fallimento più grande della sinistra sul nostro territorio”

“Il voto di domenica è fondamentale per dare all’Italia, con un governo forte e compatto di centrodestra, nel quale Forza Italia è interprete del profilo liberale, cristiano, garantista, europeista e atlantico, una concreta prospettiva per affrontare con determinazione ed efficacia il complesso periodo della nostra storia e guardare con fiducia al futuro”. È questo l’appello al voto, in vista delle elezioni di domenica 25, di Paola Pizzelli, candidata nella quota proporzionale di Forza Italia al Senato della Repubblica nel collegio che comprende anche la provincia di Piacenza, che in questi giorni non si è risparmiata in incontri, convegni e banchetti per far conoscere “il programma di buon governo del nostro partito e della coalizione”.

“Un programma – sottolinea – che come ricorda già il titolo, “Per l’Italia”, è pensato al servizio dei cittadini, con proposte chiare e realizzabili dalla politica fiscale a quella estera, dal delicato fronte energetico alle politiche rivolte alla famiglia, ai più fragili e agli anziani”. Proprio su questo tema ritorna Paola Pizzelli, vicesindaco di Fiorenzuola con delega alla Salute e al Sociale. “Ho avuto modo ancora di più nel corso di queste settimane – dice – di confrontarmi con i cittadini della nostra provincia. Non solo a Fiorenzuola, ma a Castel San Giovanni, nella nostra montagna, nella città di Piacenza, si avverte grande preoccupazione e sfiducia sui temi socio-assistenziali e sanitari del nostro territorio. Gli impegni annunciati dalla Regione, che ha la piena competenza sulle tematiche sanitarie, si stanno rivelando sempre di più promesse non mantenute. I pronti soccorso di Castel San Giovanni e Fiorenzuola trasformati in punti di primo intervento aperti solo 12 ore al giorno invece della necessaria assistenza H24; le case della salute mai realizzate a partire da quella di Fiorenzuola dove mancano ancora le sale operatorie promesse nel nuovo ospedale; il preoccupante balletto sulle aree messo in scena dal nuovo sindaco di Piacenza del Pd, Katia Tarasconi, con l’evidente compiacenza della Regione Emilia-Romagna, che rischia di compromettere la realizzazione del nuovo ospedale a servizio di tutta la nostra provincia: sono solo alcuni dei temi che la Regione di sinistra sta affrontando poco e male. Senza considerare le problematiche relative alla mancanza di personale ospedaliero, medico ed infermieristico in particolare nei PS, e i mancati riconoscimenti anche economici ai lavoratori del comparto”.

“Per poter dare una svolta positiva a queste situazioni deficitarie – spiega quindi Pizzelli – l’unica soluzione è premiare la concretezza delle proposte di centrodestra e di Forza Italia: dall’abbattimento dei tempi delle liste di attesa per esami ed interventi sanitari all’investimento sulla prevenzione; dal potenziamento degli Ospedali Pubblici al potenziamento della medicina territoriale e di prossimità. Abbiamo una popolazione sempre più anziana a cui dobbiamo garantire non solo l’assistenza sanitaria, ma anche quella sociale, con risposte tempestive alle esigenze anche di partecipazione e convivialità, oltre che di servizi. Proprio in questo senso abbiamo inteso proporre, come stiamo facendo a tutti i livelli amministrativi, e a Fiorenzuola abbiamo attuato, l’istituzione di un Garante dei Diritti per la Terza Età, oltre a un apposito Ministero, che verifichi che alle persone anziane siano erogate le prestazioni relative al diritto alla salute e al miglioramento della qualità della vita”.