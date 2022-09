Pnrr, Smart City, rigenerazione urbana: il confronto tra giunta e Confindustria

Comune e Confindustria, primo incontro tra le rispettive Giunte – “Un incontro proficuo e costruttivo, incentrato su temi fondamentali per lo sviluppo sostenibile e la crescita della nostra economia, la tutela dell’occupazione e la promozione di nuove opportunità di alta specializzazione professionale e formativa”. Così la sindaca Katia Tarasconi e il presidente di Confindustria Piacenza Francesco Rolleri sintetizzano i contenuti della riunione tenutasi giovedì primo settembre nella sede dell’Associazione in via IV Novembre, tra la Giunta comunale quasi al completo e i membri del Consiglio di presidenza di Confindustria. “Ringrazio il presidente Rolleri e la squadra che lo affianca – aggiunge la sindaca – per questa preziosa occasione di confronto, da cui non possiamo prescindere se vogliamo costruire politiche strategiche efficaci, in grado sia di difendere e sostenere le aziende del territorio in una congiuntura di crisi che grava pesantemente su più fronti, sia di investire risorse e progettualità nell’innovazione, nella ricerca industriale e nel supporto all’imprenditoria giovanile”.

“È un piacere avere ospite qui la nuova Giunta comunale: ciascuno di voi assessori ha deleghe importanti e, prese singolarmente, fondamentali per diverse fasce di popolazione”, ha dichiarato il presidente di Confindustria Francesco Rolleri accogliendo la sindaca e gli assessori: “Confindustria è e sarà sempre disponibile a collaborare con voi per lo sviluppo del territorio. Il nostro compito, tra gli altri, è trasmettervi la voce delle imprese piacentine, ragion d’essere di Confindustria e, secondo il nostro punto di vista, cuore pulsante della vita quotidiana della città e non solo. Contiamo di trovare in lei, sindaca Tarasconi, una interlocutrice con cui poter dar vita al miglior clima possibile per lo sviluppo delle aziende che rappresentiamo. Da parte nostra riceverà tutti gli strumenti, suggerimenti e input di cui avrà bisogno, contando che ciò potrà aiutarla a concretizzare il nostro auspicio”.

La riunione ha lasciato spazio agli interventi dei vertici di Confindustria e di tutti gli amministratori comunali presenti, nonché alle domande di alcuni tra gli imprenditori seduti in platea. All’ordine del giorno, questioni nodali per delineare il futuro di Piacenza – l’utilizzo delle risorse Pnrr, le trasformazioni tecnologiche della Smart City, la rigenerazione urbana, un’efficace azione di marketing territoriale – ma anche le pressanti emergenze attuali, dalla crisi energetica al rincaro di materie prime e tariffe, che inevitabilmente gravano sull’attività e sui bilanci delle aziende. “Concordiamo – sottolineano la sindaca Tarasconi e il presidente Rolleri – sull’importanza di una programmazione partecipata e condivisa, di cui il Pug sarà senz’altro un concreto esempio così come lo è stato, nei mesi scorsi, il percorso di costruzione dei progetti per il Pnrr che ha visto Confindustria in prima linea accanto alle istituzioni locali, o il Piano Smart City messo a disposizione del Comune dalle aziende appartenenti al Rict. Alla base di tutto – concludono – c’è la consapevolezza di un impegno congiunto che guarda al domani, ponendo le basi perché le generazioni più giovani, così come le Amministrazioni che si susseguiranno, possano portare avanti un percorso coerente di crescita sostenibile e intelligente del territorio”.