Polizze veicoli: sul web in crescita le ricerche per l’assicurazione autocarro

Sempre più spesso i proprietari degli autocarri ricercano online delle soluzioni economiche ed efficaci per la polizza assicurativa. A mostrarlo in modo evidente sono le ricerche effettuate sul web che sono in continuo aumento e mostrano in modo evidente questo trend in atto per l’assicurazione sull’autocarro online.

Ogni mese infatti sono diverse migliaia le ricerche effettuate con lo scopo di trovare una copertura assicurativa di buona qualità e che permetta anche di ottenere un buon grado di risparmio.

Nello specifico gli autocarri sono veicoli destinati al trasporto di cose e di persone addette all’uso, una categoria in cui spesso rientrano anche veicoli molto utilizzati come i pick-up, purché siano immatricolati come autocarri e la destinazione d’uso sia riportata sul libretto di circolazione.

Per individuare una buona polizza assicurativa per il proprio autocarro è necessario conoscere la portata del mezzo (dato che si riferisce al massimo carico trasportabile), oltre che la cilindrata del veicolo.

Come trovare l’assicurazione autocarro online

Al giorno d’oggi, per capire quale sia l’assicurazione per autocarro più adatta per le proprie esigenze è possibile rivolgersi a portali comparatori come 6sicuro.it, che permette di richiedere un preventivo gratuito e confrontare con facilità le proposte delle migliori compagnie del settore.

Inoltre, affidandosi a un sito di comparazione in fase di ricerca si possono anche includere delle garanzie opzionali, che in alcuni casi possono rivelarsi di fondamentale importanza, e di valutare la loro incidenza sul prezzo.

Le coperture aggiuntive più gettonate di solito per gli autocarri sono ad esempio:

Formula kasko ;

; Protezione cristalli;

Eventi naturali ;

; Infortuni del conducente;

Tutela legale ;

; Assistenza stradale.

Grazie al massimo grado di personalizzazione offerto dai comparatori online, gli assicurati possono scegliere solo le coperture aggiuntive utili per loro ed evitare quindi spese inutili. Inoltre questa metodologia permette di risparmiare tempo e denaro.

Ovviamente, la richiesta dei preventivi online non prevede mai nessun obbligo di sottoscrizione per il proprietario dell’autocarro e nel caso in cui quest’ultimo decidesse di procedere con la sottoscrizione non dovrebbe far altro che seguire una semplice procedura guidata.

In alcuni casi per gli autocarri può essere studiata anche una speciale formula di risparmio che prevede l’utilizzo del mezzo soltanto in alcuni mesi specifici dell’anno. Questa modalità può essere utilizzata ad esempio scegliendo una polizza assicurativa che permetta di operare una sospensione in alcuni mesi dell’anno, in modo da prolungarne la scadenza e di conseguenza da abbassarne il costo. Le sospensioni possono essere facilmente gestite direttamente all’interno dell’area clienti delle compagnie assicurative.

Assicurazione autocarro: quali fattori valutare prima della stipula?

Anche le assicurazioni per gli autocarri sono ovviamente soggette all’assegnazione di una classe di merito, come avviene comunemente nel caso delle auto.

Quando l’intestatario di una polizza assicurativa per autocarro si trova ad occupare una classe di merito bassa può essere molto conveniente inserire una franchigia ma questa è una possibilità da valutare in fase di preventivo. L’assistenza stradale è molto importante, soprattutto per gli autocarri datati, in quanto un ipotetico intervento di un carroattrezzi in caso di guasto risulterebbe decisamente più costoso.

Sul premio annuo di un autocarro incide molto anche la portata massima dell’autocarro, in quanto una portata maggiore corrisponde ad un potenziale di danno maggiore in caso di sinistro accidentale.

Per questo motivo, quando possibile, la portata dovrebbe essere sempre valutata bene prima di procedere con l’acquisto di un autocarro. È infatti importante che sia dimensionata alle esigenze di un utilizzatore, in modo da non incedere eccessivamente sui costi di gestione di un autocarro. Al contrario invece per la determinazione del costo assicurativo degli autocarri l’età non è un parametro in grado di incidere.

L’uso di un autocarro deve essere sempre specificato al momento dell’immatricolazione. Alcuni utilizzi hanno un costo assicurativo più basso rispetto ad altri ma in generale, grazie ai preventivi online, è sempre possibile ottenere le migliori condizioni assicurative.

Per questo motivo l’uso dei comparatori è di fondamentale importanza perché permette ai proprietari degli autocarri di avere accesso a delle ottime offerte commerciali e di confrontare diversi preventivi simultaneamente. Non è infatti un caso che sempre più persone si rivolgano al web per ricercare una buona polizza assicurativa per uno o più autocarri.