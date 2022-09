Premio aziendale, tempi di vestizione e ferie: la Cgil raggiunge tre accordi per la cooperativa San Pio

Raggiunto un accordo con premio di 250 euro per dipendente in buoni spesa che saranno erogati in due mensilità fra settembre e dicembre, riconoscimento dei 14 minuti dei tempi di vestizione che andranno in aggiunta alla busta paga e infine un accordo sulla programmazione delle ferie “che garantirà a tutti una rotazione equa delle stesse in ogni periodo dell’anno permettendo di usufruirle sempre per il recupero psicofisico così come previsto e pensato per questo istituto contrattuale”. Dopo non poche difficoltà per una trattativa lunga e complessa oggi si dicono “soddisfatti” Giovanni Baiardi (Fp Cgil), Roberto Roberti per Cisl Fp, Agostino Zanotti per Uil Fpl che hanno raggiunto un accordo con i responsabili della Cooperativa sociale San Pio, che gestisce la struttura per anziani “La Madonnina” di Caorso.

“Valorizzati i lavoratori e la qualità del servizio erogato agli ospiti, da questo presupposto si è trovato questo primo accordo per un contratto aziendale migliorativo di quello nazionale, ma l’auspicio è poter arrivare alla firma di una più ampia e articolata intesa con la cooperativa sociale San Pio che ha dato apertura a ragionare di altri punti in favore dei lavoratori: prossimo appuntamento il 22 settembre. Speriamo che questo percorso possa essere un esempio per altri datori di lavoro per siglare accordi migliorativi. Investire sul miglioramento delle condizioni economiche, dell’organizzazione del lavoro, del clima e del benessere interno è la chiave per garantire qualità per cittadini e famiglie nel settore della cura delle persone”. “Nonostante le difficoltà che affrontiamo a causa della forte mancanza di personale medico e socio sanitario nelle Rsa e delle mutate esigenze organizzative dovute alla pandemia e ai nuovi complessi bisogni degli anziani, valorizzare il lavoro dell’assistenza è l’unica strada per il rilancio del settore. In questo senso gli sforzi e i sacrifici da parte della Cooperativa San Pio vanno nella direzione di riconoscere il grande impegno e la professionalità che i lavoratori mettono quotidianamente con sacrificio nel tenere alta la qualità”, commentano i responsabili dalla parte dell’azienda Riccardo Agnelli e Manuela Mariani.