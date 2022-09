Primo meeting di atletica paralimpica: sport e divertimento al “Dordoni”

Una giornata da incorniciare al campo “Dordoni” di Piacenza, che sabato scorso ha ospitato la prima gara nella nostra città di atletica leggera paralimpica, organizzata dal CSI di Piacenza in collaborazione con lo Special Dream Team e il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico. Il tempo avverso del mattino ha indotto gli organizzatori a posticipare di due ore le gare dei circa 60 atleti, arrivati soprattutto da Lombardia. Sei le società presenti (la piacentina Special Dream Team, Quadrifogli di Vigevano, Sesamo di Rho, No Limits di Lodi, Il Dosso di Castelleone, Asd Fratelli x Sport Gavardo), in gara in otto discipline (50, 100, 200, 400 metri, salto in lungo, lancio del peso, tiro del mini giavellotto, lancio del vortex).

I ragazzi si sono impegnati nelle varie specialità – due a scelta per ciascuno – con ottimi risultati: divertimento assicurato e alla fine una medaglia per tutti, come nello spirito del Csi e del Cip per questo tipo di manifestazioni. Alle premiazioni hanno partecipato l’assessore allo sport del Comune di Piacenza Mario Dadati, la referente del Cip Piacenza Marta Consonni, il presidente del Csi Stefano Magnaschi, l’ex portiere di Inter e Lazio Astutillo Malgioglio e il referente attività disabili del Csi Piergiorgio Visentin. Una giornata dedicata a tutte le persone con disabilità che hanno trovato nello sport un momento di aggregazione: “Attraverso un programma differenziato – spiegano gli organizzatori – le competenze sportive nei nostri ragazzi sono migliorate, dimostrando che le disabilità mentali e fisiche sono un limite superabile. Le adesioni sempre in aumento ci spingono a continuare in questo progetto, impegnativo ma molto gratificante a livello emotivo”