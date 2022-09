Progetto Vita, il 29 settembre torna la Giornata mondiale per il cuore

Usa il cuore per l’umanità, per l’ambiente, per te. Questi i tre pilastri della Giornata mondiale del cuore 2022, presentata martedì 27 settembre in Prefettura, che si celebrerà come ogni anno il 29 settembre. “Ogni anno si celebrano dei principî che tutelano la salute del cuore – spiega Daniela Aschieri, direttrice del reparto di Cardiologia dell’ospedale di Piacenza e presidente dell’associazione Progetto Vita -. Quest’anno il focus è sull’autocontrollo e sull’autodisciplina per rispettare le norme della prevenzione e per cercare di abbattere l’inquinamento, che è un fattore di rischio per le patologie cardiovascolari. Un nostro recente studio ha dimostrato che nei giorni con maggior inquinamento a Piacenza c’è una maggiore mortalità. L’obiettivo è inglobare tutti in questo programma di prevenzione”.

“La Prefettura ha deciso di ospitare questa iniziativa rivolta ai giovani – afferma il prefetto Daniela Lupo -. Siamo molto attenti a questa comunità perché sono i cittadini del domani, anche se già sono cittadini con diritti. Abbiamo ritenuto giusto condividere questo progetto che si inserisce in uno più ampio che portiamo avanti nelle scuole, di inclusione e integrazione con la collaborazione delle forze dell’ordine e seguendo progetti ministeriali ad hoc. Servono per favorire la crescita dei ragazzi e l’educazione a corretti stili di vita. E poi a non essere indifferenti: cogliere l’altro rivedendo sé stessi. Questo penso sia l’augurio più grande, che si fonda sui valori che caratterizzano la nostra storia. Solidarietà, non indifferenza, responsabile crescita. Vedere l’altro come se stesso”.

Il 29 settembre si ripete puntuale ogni anno la Giornata mondiale del cuore, che in Italia verrà celebrata sotto il coordinamento dell’Associazione italiana cuore e rianimazione (Airc) Lorenzo Greco onlus, di cui la dottoressa Daniela Aschieri è socio fondatore e consulente scientifico. Dopo l’accordo firmato nel maggio 2022 a Piacenza con Anpas e Ircom, Progetto Vita, insieme alle associazioni firmatarie, copriranno quasi 100 piazze italiane con iniziative volte alla prevenzione, all’uso precoce del defibrillatore sotto l’egida della campagna informativa FacileDae. A Piacenza, in particolare nelle scuole, i ragazzi, guidati dai docenti coinvolti nel Progetto Vita Ragazzi, porteranno le proprie conoscenze acquisite negli anni passati ai loro compagni di scuola, ai docenti stessi e ai genitori. Una “camminata con il cuore”, promossa da Dino Groppelli, partirà alle 16.15 da piazza Cavalli con rientro alle 18.30. Sarà una camminata con momenti ludici e culturali per ricordare che il movimento e anche il divertimento fanno bene alla salute del cuore. In serata, nella Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni, ci sarà una cena di beneficenza a favore di Progetto Vita, di cui parte del ricavato andrà a supporto del nascente progetto di telecardiologia del reparto Cardiologia dell’ospedale di Piacenza. Sarà una cena a base di salmone, il “Salmon party”, per ricordare che il pesce e gli Omega3 in esso contenuti fanno bene alla salute del cuore. “A Piacenza siete fortunati – ha detto il console onorario di Svezia Gianni Baravelli, che ha collaborato per la riuscita dell’evento – Progetto Vita è un’iniziativa rivoluzionaria che ha cambiato la mentalità in tutta Europa. Quello che ha fatto la dottoressa Aschieri ha sensibilizzato tutti”. Domenica 2 ottobre la Regione Emilia Romagna organizza con l’Ausl di Piacenza una tappa dell’iniziativa di prevenzione “Tieni in forma il tuo cuore”, che avrà luogo sul Facsal dalle 10 alle 18.

“Ho conosciuto Progetto Vita attraverso la mia esperienza di insegnante – afferma Mario Dadati, assessore allo Sport del Comune di Piacenza – la partecipazione è il cuore pulsante di questo progetto, e le associazioni sportive non vedono l’ora di poter svolgere le attività proposte. Come amministrazione comunale vediamo questo progetto come un’opportunità per rendere la nostra città solidale e costruire un ambiente sano”. Presente anche la neoeletta presidente della Provincia di Piacenza, Monica Patelli. “Penso che questa iniziativa abbia un valore profondo – dichiara – È importante lavorare sulle nuove generazioni, già dai primi anni. Quando c’è la passione anche i sacrifici si fanno con lo spirito giusto”.

Prima uscita ufficiale per la direttrice generale dell’Ausl di Piacenza Paola Bardasi. “È importante rimarcare il concetto di passione – sottolinea -: questa passione l’ho già vista nella dottoressa Aschieri, nel dottor Stefano Nani, direttore del 118, e in tutto il suo staff: noi siamo qui grazie a loro e speriamo di suscitare nei ragazzi la stessa passione. Anche una persona ‘laica’, né medico né infermiere, può salvare una vita usando il defibrillatore semiautomatico. Qui a Piacenza c’è grande sensibilità su questo. Attualmente abbiamo progetti, tra cui alcuni finanziati col Pnrr, ma anche già attivi in città. Vogliamo fare una sperimentazione su 250 pazienti controllati da casa con dispositivi specifici, con la possibilità di essere controllati senza essere ricoverati in ospedale. L’innovazione sta correndo. Noi la dobbiamo precorrere”.

Paolo Rebecchi, consigliere nazionale di Anpas, ha ricordato come Anpas Piacenza sia stata la prima realtà a livello europeo a utilizzare sistematicamente il defibrillatore semiautomatico e a promuovere corsi per insegnarne l’uso. Le istituzioni sono state sempre attive – ha spiegato – e sempre fruttuosi sono stati i rapporti con le forze dell’ordine e con il 118. Spazio, infine, alla scuola elementare “De Gasperi” di Piacenza: presente il dirigente scolastico del terzo circolo didattico Nicola Romeo Manno, che ha ricordato le competenze sviluppate dai bambini del suo istituto. Proprio i più piccoli hanno dato dimostrazione delle proprie abilità con una “scenetta” pratica.