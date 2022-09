Prosegue il precampionato della Pallavolo San Giorgio: 4-0 al Piace Volley

Nuova tappa di avvicinamento al debutto stagionale per la Pallavolo San Giorgio che parteciperà al campionato di serie B2 per la quarta stagione consecutiva La formazione di coach Matteo Capra ha superato il Piace Volley, squadra di serie C, in quattro parziali (l’ultimo giocato al meglio dei quindici punti). In occasione dell’allenamento congiunto il tecnico ha dato spazio a coloro che hanno giocato meno al torneo di Albisola.

Sabato 24 settembre la Pallavolo San Giorgio disputerà un nuovo test contro il Promoball Gussago, formazione bresciana di pari categoria. Fischio d’inizio ore 17 presso il palazzetto dello sport di Viale Repubblica a San Giorgio Piacentino.

Pallavolo San Giorgio-Piace Volley 4-0 (25-17, 25-19, 25-16, 19-17)