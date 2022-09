Pubblica Valtrebbia, una serata di formazione sulla gravidanza

Venerdì 16 settembre alle 20,30 presso la Sala Polivalente della biblioteca comunale di Travo si terrà la quarta serata di informazione e formazione sanitaria organizzata dalla Pubblica Assistenza e Soccorso Valtrebbia con il patrocinio del Comune di Travo e del Comune di Coli. Relatrice sarà la dottoressa Olga De Giorgi, medico ginecologa, responsabile del servizio urgenze ginecologiche della clinica Mangiagalli (Policlinico dell’Università di Milano), che affronterà il tema delle problematiche ginecologiche e di quelle legate alla gravidanza. Come per i precedenti momenti di formazione, non sono richieste conoscenze mediche, perché l’intervento è finalizzato a offrire informazioni semplici e pratiche, finalizzate al “sapere cosa fare” in caso di urgenze sanitarie.

I militi della Pubblica Assistenza di Travo hanno infatti chiesto di approfondire queste tematiche per trarne indicazioni operative. Da qui l’idea di organizzare questa serata e, dato il valore della relatrice, aprire gratuitamente l’iniziativa all’intera cittadinanza, affinché possa diffondersi sempre più la cultura della salute. Al termine dell’intervento della dottoressa De Giorgi verrà, come sempre, lasciato ampio spazio alle domande del pubblico, che è invitato a intervenire.