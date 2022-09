“Quanti sono i ‘licenziati’ da Tarasconi nelle partecipate e perché?”

“Quanti sono i ‘licenziati’ nelle partecipate e perché?” Lo chiede, in una interrogazione a risposta scritta, Patrizia Barbieri, capogruppo della civica che porta il suo nome. In questi giorni si è diffusa la notizia della revoca, all’interno del cda della Galleria Ricci Oddi, dei due designati da palazzo Mercanti, Giovanni Giuffrida e il presidente Fernando Mazzocca. Una decisione motivata – pare – dal cambio di amministrazione comunale. Ma, sostiene Barbieri nella sua interrogazione “la revoca della nomina non sembrerebbe essere supportata da alcuna giusta causa”. “Quali e quanti sono i soggetti che sono risultati destinatari di provvedimento di revoca e quali – conclude – le motivazioni”.