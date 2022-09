Quattro appuntamenti dedicati all’affido: sono 82 i minori di Piacenza con una ‘famiglia in più’

Tre incontri e uno spettacolo teatrale per parlare dell’affido familiare. Una realtà per 82 bambini e ragazzi minorenni del Comune di Piacenza, che possono contare su questo importante supporto durante un momento di difficoltà della loro famiglia di origine. Nelle prossime settimane, presso l’Emporio solidale di via Primo Maggio e, per l’ultimo evento, al teatro San Matteo, si terrà questa importante iniziativa, proposta dall’Associazione “Dalla parte dei bambini” odv in co-progettazione con il Centro per le famiglie del Comune di Piacenza. Il programma è stato presentato in Comune, dall’assessore al Welfare, Nicoletta Corvi, insieme a Gaetana Marchi ed Enrica Pavesi per l’associazione “Dalla parte dei bambini”, e all’attrice Silvia Frasson. Si tratta di quattro appuntamenti per presentare i protagonisti dell’affido familiare: il minore, la “sua famiglia”, la famiglia affidataria, i Servizi Sociali territoriali, le Associazioni familiari.

Quattro incontri differenti tra loro per modalità di svolgimento e linguaggio, così da poter raggiungere tutti coloro che sono interessati o semplicemente curiosi di conoscere l’affido familiare. L’affido familiare è un intervento di aiuto e sostegno temporaneo e consiste nell’accoglienza di un minore presso una famiglia o una persona disponibile, qualora “la sua famiglia” stia attraversando un momento di difficoltà e non riesca a prendersene cura da sola. L’affido familiare è una misura per garantire una famiglia ad ogni minore, una famiglia che si aggiunge e non che si sostituisce. L’obiettivo è quello di garantire al minore l’attenzione, la cura e la protezione che gli è dovuta finché sarà necessario. Se nella prima edizione 2021 sono stati proposti una riflessione e un confronto in termini culturali, di pensiero e di motivazioni, sottolineando il valore sociale e pedagogico dell’affido familiare che hanno messo in evidenza il suo valore positivo, in questa seconda edizione si vogliono mostrare e far ascoltare i volti e le voci di tutti i protagonisti.

Primo appuntamento SABATO 17 SETTEMBRE, dalle 10 alle 12 e 30 all’Emporio Solidale

Tre voci: Dott.ssa Chiara Sità, autrice di una ricerca in cui dà voce ai figli e alle figlie delle famiglie che accolgono e ai minori accolti; Morgana Tonoli, voce e volto di una giovane affidata autrice di un storia per bambini che racconta l’affido familiare; Dott.ssa Monica Staboli che pone l’attenzione su una forma delicata di affido, e dà voce ai minori stranieri non accompagnati.

Secondo appuntamento SABATO 24 SETTEMBRE, dalle 16 alle 18 e 30 all’Emporio Solidale

Con il linguaggio del cinema si dà volto e voce alla famiglia naturale, d’origine del minore attraverso la proiezione di un film seguito da un momento di riflessioni e confronto condotto da uno psicologo psicoterapeuta esperto in dinamiche familiari.

Terzo appuntamento SABATO 1 OTTOBRE, dalle 10 alle 12 e 30 all’Emporio Solidale

Famiglie affidatarie, Servizi sociali territoriali e Associazioni familiari si presentano. Attraverso un tavolo di confronto verranno delineati i ruoli di ciascuno, le relazioni e le connessioni indispensabili da costruire. Si darà voce alle attese e alle collaborazioni possibili per sostenere un progetto di affido familiare.

Quarto appuntamento SABATO 8 OTTOBRE, al Teatro San Matteo alle 21

Volti e voci di tutti i protagonisti intrecciati in una storia tutta nuova ed inedita scritta appositamente per il mese dell’affido 2022 da Silvia Frasson, autrice ed attrice di uno spettacolo teatrale, che ci racconta, con il suo linguaggio, l’affido familiare.