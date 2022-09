Quinta edizione per Verde Grazzano: tre giorni dedicati a fiori e giardinaggio

Giunta alla sua quinta edizione torna “Verde Grazzan0”, la manifestazione del verde che si svolge in un luogo da favola: il parco del Castello di Grazzano Visconti in provincia di Piacenza, creato dal Duca Giuseppe Visconti di Modrone, insieme al Castello e al Borgo in stile Neo Medioevale. Luoghi che valgono un weekend fuori città alla ricerca di natura e relax, oltre che di buona cucina, non dimentichiamo infatti che siamo nel piacentino, cuore della food valley. Il 23, 24 e 25 settembre, all’interno del parco, dove trovano dimora esemplari botanici ultra secolari, gli appassionati del vivere il verde troveranno vivaisti d’eccellenza e scopriranno cultivar non ancora immesse sul mercato, incroci inediti e primizie del settore, presentate in esclusiva a Verde Grazzano. Un’occasione straordinaria, quest’anno ancora più ricca di incontri e attività. Il programma dettagliato e gli orari sono già disponili al sito: https://www.verdegrazzano.it/programma/.

La proposta va dal corso di foraging, per imparare a riconoscere le piante selvatiche commestibili organizzato in collaborazione con il Wooding Wild Food di Valeria Margherita Mosca (sabato 24 settembre: h. 11:30 – 13:00 / 16:00 – 17:30; domenica 25 settembre: h. 11:30 – 13:00 / 16:00 – 17:30) alle visite guidate del Parco con il celebre garden designer Carlo Contesso (sabato 24 settembre: h. 11:00, 14:00 e 16:00; domenica 25 settembre: h. 10:30, 14:00 e 16:00). Laboratorio in giro con le api insieme alla guida esperta dell’apicoltore Lorenzo Ciceri (venerdì 23 settembre: h. 16:00; sabato 24 settembre: h. 10:00, 12:00 e 15:00; domenica 25 settembre: h. 10:00, 12:00 e 15:00) e ancora dimostrazione di tree climbing dell’arboricoltore Matteo Ciani (venerdì 23 settembre: h. 16.30: sabato 24 settembre: h. 10:00, 12:00 e 15:00; domenica 25 settembre: h. 10:00, 12:00 e 15:00).

Laboratorio di acquerello botanico “Dipingere al castello” dell’artista e insegnante di pittura Adriana Basso (sabato 24 e domenica 25 settembre dalle h. 9.30 alle h. 17.00). Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 21 settembre. Laboratorio di intreccio del giunco dell’artista e esperto di arte rurale Ettore Gastini (sabato 24 settembre: dalle h. 11.00 alle h. 12.00 e dalle h. 15.00 alle h. 16.00 Domenica 25 settembre: dalle h. 11.00 alle h. 12.00 e dalle h. 15.00 alle h. 16.00). Mini Laboratorio di flower design con la floral artist Viola Fiore (sabato e domenica: alle 11.00 e alle h. 16.00, prenotazione obbligatoria). Breve dimostrazione di distillazione di un London Dry Gin con i fiori e le erbe aromatiche del Parco del Castello con Piercesare Licini di ChezMoonshine (sabato 24 h. 10.30 e domenica 25 h. 10.30 e 16.30)

Per quanto riguarda le conferenze: la presentazione del nuovo libro di Grandi Giardini Italiani “L’essenza del Paradiso” edito da Franco Maria Ricci è in programma venerdì 23 settembre: h. 16.30. Mentre Paolo Pejrone, l’architetto paesaggista più internazionale d’Italia, ideatore e fondatore dei più importanti eventi dedicati al verde terrà, sabato 24 alle ore 15 una conferenza sul tema: “Semplici, robusti e soprattutto orizzontali… consigli pratici per un giardino facile e “sostenibile”. Si terrà invece domenica 25 settembre: h. 14.30 la presentazione del libro “Cucinare il giardino” di Valeria Margherita Mosca edito da Giunti.

Tutti gli espositori, gli eventi in calendario e gli orari su: verdegrazzano.it

Orari

venerdì 23/9 dalle 14.00 alle 18.00

sabato 24/9 e domenica 25/9 dalle 9.30 alle 18.00