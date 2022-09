Esercitazione sul campo per il sistema di ricerca delle persone a Rivergaro nella mattinata del 17 settembre. La simulazione è stata organizzata dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Piacenza come addestramento congiunto per formazione specifica sulla ricerca persona dispersa con ausilio di strumentazioni come Gps, unità cinofile e nuove tecnologie: per mantenere l’efficienza del soccorso piacentino in ambiente impervio, anche sulla scorta degli ottimi risultati conseguiti ultimamente nei casi di persone disperse (come era successo a Calendasco a Cascina Possenta il 19 maggio scorso).

Foto 3 di 6