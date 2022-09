Riforma polizia locale, il Sulpl a Murelli “Stanchi di promesse vane”

“La Polizia Locale è veramente stanca e disillusa di promesse vane”. Così il sindacato Sulpl replica alle dichiarazioni dell’onorevole Elena Murelli (Lega) sulla riforma della polizia locale. “Facile annunciare in un comunicato, con la tornata elettorale alle porte, che in caso di vittoria, il partito si impegnerà a farsi promotore della Legge di Riforma della Polizia Locale Italiana – scrive il sindacato in una nota a firma di Miriam Palumbo -. Abbiamo una Legge ferma al 1986: direi che per quanto riguarda la sicurezza urbana, il ruolo degli operatori di Polizia Locale e il tessuto sociale, siano intervenuti nel frattempo sostanziali cambiati da allora; eppure, ad oggi, la Polizia Locale continua a vivere di speranza, auspicando di volta in volta una Legge di Riforma degna di questo nome che però sul più bello viene sempre affossata! Una Riforma seria della Polizia Locale sarebbe solo un valore aggiunto per i Cittadini e per il Paese, poiché contribuirebbe a rendere più efficace l’intero sistema sicurezza e si potrebbe finalmente auspicare addirittura un sistema coordinato a livello nazionale”.

“Invece siamo a un punto di non ritorno, con la riforma che diventa sempre più una chimera: è di pochi giorni fa la recente proposta del ministro della Transizione Ecologica Cingolani che ha presentato il progetto dei termosifoni. Era emerso il nodo dei controlli per chi ha l’autonomo. L’idea brillante sarebbe quella di affidarli alla polizia locale con passaggi a campione! Al che la Categoria si è sbizzarrita, ideando anche già il logo della squadra di Polizia Termica! I politici dovranno assumersi le proprie responsabilità visto che, come annunciato infinite volte dal Sulpl, la tensione sociale ha raggiunto livelli altissimi e quasi ingestibili dalle forze in campo. La Polizia Locale, ricordiamolo, è sempre in prima linea”.